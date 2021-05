Champions: con un tuit, Chelsea se burló de Noel Gallagher

Fue una nueva jornada histórica para el fútbol inglés. Chelsea y Manchester City se enfrentaron en Portugal por el partido correspondiente a la final de la UEFA Champions League. Con público presente en las tribunas, los blues consiguieron una victoria que les otorgó en bandeja su segunda 'orejona' casi 10 años después de conquistar la primera.

Fue 1 a 0 en el Estadio do Dragao, con gol de Kai Havertz. El alemán anotó, en el primer tiempo, el único tanto del partido tras recibir una enorme asistencia de Mason Mount, una de las figuras del equipo dirigido por Thomas Tuchel.

El DT fue clave en la conquista, ya que se encargó de darle solidez defensiva a un equipo que no la tenía y logró potenciar a varios futbolistas relegados antes por Frank Lampard. Sin demasiadas estrellas, los blues dejaron en el camino a varios candidatos y hoy fueron claramente superiores a su contrincante.

La cuenta oficial del conjunto londinense se hizo una panzada con las repercusiones post-partido. Y uno de los 'alquilados' no fue otro que Noel Gallagher. El ex-integrante de Oasis es fanático del City y, al igual que su hermano Liam, estuvieron presentes en el estadio. "Champions of Europe. As you were. NG x", escribieron en referencia a la forma que el menor del viejo dúo del britpop se manifiesta en Twitter.

¿Un detallito más? La N y la G (de Noel Gallagher) son también las iniciales del nombre de N'Golo Kanté, figura total del partido y del torneo. ¡Hermoso!

Lee También