Hugo Sánchez se siente identificado con Cristiano Ronaldo

Hugo Sánchez, quien recientemente estuviera en boca de todos por haber estado cerca de Cruz Azul, habló sobre su ex equipo el Real Madrid, Cristiano Ronaldo, y su deseo de alguna vez dirigir en el Merengue o ser su embajador.

El Pentapichichi mexicano opinó sobre los delanteros que han pasado por el cuadro español desde que él vistió esa playera, y confesó que sus características como delantero y goleador las ve reflejadas en CR7, quien desde hace un buen tiempo ya se destaca en la Juventus de la Serie A de Italia.

"En el que más me he reflejado es Cristiano. Me hacía pensar en mí, por sus remates de primera, por sus movimientos, por su obsesión por el gol, su voracidad, era como yo. Si podía meter cuatro en lugar de tres, mejor. Me pasaba igual. Si tenía cinco ocasiones quería meter las cinco. Si fallaba una me 'cabreaba' y me decía a mi mismo cómo podía haber errado eso. Ese día me quedaba a entrarme más yo solo y estudiaba los vídeos para saber por qué la había fallado. Cristiano era un devorador, un killer", manifestó Sánchez a AS España.

En el mismo sentido, se mostró disconforme con el traspaso del goleador portugués al conjunto italiano, y opinó que si hubiera permanecido en el Madrid, el equipo tendría más títulos.

"¡Vaya error dejarle escapar! Me hubiera gustado que se hubiera quedado más tiempo en el Real Madrid y con sus goles el club hubiera conseguido más títulos", expresó.

Por otra parte, Hugol se refirió al traspaso de Luka Jovic al Eintracht Frankfurt de Alemania, y externó que la Casa Blanca necesita fichar otro delantero, considerando que deben estar en tratativas para que eso ocurra.

"El Real Madrid no se puede permitir el lujo de no tener un delantero importante que pudiera jugar en el caso de una lesión o que le pase algo raro a Benzema, que no queremos por supuesto. Conociendo al Real Madrid estoy convencido de que están en esa búsqueda de delanteros. Son muchos partidos y es necesario rotar a los jugadores que juegan continuamente".

