Cristiano Ronaldo rompió el silencio: "Estoy bien, no tengo síntomas"

Habiendo sido una de las principales figuras del empate en 0 entre Portugal y Francia, Cristiano Ronaldo se convirtió en el protagonista de las últimas novedades del mundo fútbol por una causa más que negativa: la selección lusa, a través de un comunicado, informó que el crack de la Juventus dio positivo por coronavirus. Pese a la novedad preocupante, el combinado nacional detalló que CR7 se encontraba bien y presentar síntomas de la enfermedad.

Las horas pasaron, y el astro de Portugal se vio forzado a salir de la nómina para retirarse a Italia. Emprendiendo un viaje relámpago mediante un avión sanitario, el ex Real Madrid finalmente se asentó en uno de sus hogares para llevar allí la correspondiente cuarentena.

Este viernes, luego de publicar algunos posteos a través de sus redes sociales, el futbolista llevó a cabo un vivo en Instagram en el que dialogó con sus seguidores y se entretuvo un rato para pasar el tiempo acompañado.

Durante live em seu Instagram, @Cristiano falou sobre seu estado de saúde e afirmou estar bem, sem sintomas da COVID-19!



Dínamo de Kiev x Juventus é terça, às 12h25, na TNT, no Facebook e no @EIPlus: https://t.co/5kU7NS39X2! #CasaDaChampions



Crédito: Instagram Cristiano pic.twitter.com/leSTq67JJr — Esporte Interativo (de ��) (@Esp_Interativo) October 16, 2020

Exteriorizando que no presenta síntoma alguno y actualmente goza de un buen estado de salud, Cristiano, respondiendo algunas de las tantas preguntas recibidas, manifestó: "Estoy bien, no tengo síntomas. Ahora he estado tomando un poco de sol. Esto hay que tomarlo de manera positiva, porque es lo más importante".

�� "Estoy bien, no tengo síntomas. Esto hay que tomarlo de manera positiva, porque es lo más importante. No siento ningún dolor, estoy durmiendo bien y hago este vídeo para agradecer el apoyo"



- Cristiano Ronaldo después de haber dado positivo en COVID-19 ✍️ pic.twitter.com/5OW28mMksh — Bolavip (@bolavipcom) October 16, 2020

Exteriorizando su aprecio por la gran preocupación presentada por parte de sus followers, CR7 se mostró contento por el cariño recibido y agregó: "No siento ningún dolor, estoy durmiendo bien y hago este vídeo para agradecer el apoyo y los mensajes que recibo".

Lee También