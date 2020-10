El posteo motivador de Cristiano Ronaldo en Instagram luego de dar positivo por coronavirus

De forma sorpresiva y a pocas horas de disputarse el encuentro ante Suecia por la Nations League, la Selección de Portugal exteriorizó una muy mala noticia para el combinado nacional: luego de las pruebas realizadas a la plantilla profesional, se confirmó que Cristiano Ronaldo dio positivo por coronavirus.

El crack luso, quedando desafectado de la nómina de forma automática, se vio forzado a regresar a Italia para a cabo la cuarentena. Trasladándose mediante un avión sanitario, CR7 volvió a uno de sus hogares para afrontar allí el correspondiente proceso de aislamiento.

Así como en su momento el jugador de la Juventus apareció en las redes para apoyar a sus compañeros de cara al cruce vs. Suecia, en las últimas horas hizo lo propio para lanzar un mensaje esperanzador y alentador para todos sus seguidores.

Adjuntando una postal donde se lo puede ver al borde de su pileta, el ex hombre del Real Madrid escribió: "No dejes que lo que no puedes hacer se interponga en el camino de lo que puedes hacer".

Como era de esperarse, las palabras de aliento de Cristiano no pasaron desapercibidas: en unas pocas horas, la publicación superó la barrera del millón de 'Me gusta' y recopiló una extensa cantidad de comentarios por parte de los followers del crack de Portugal.

Lee También