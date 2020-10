Video: Cristiano Ronaldo está como loco por el Juventus vs Barcelona

Esta tarde, Juventus recibirá a Barcelona en la Champions League en el encuentro más esperado de la jornada. Lamentablemente, no tendremos el choque que todos esperábamos cuando salieron sorteados los equipos. Lionel Messi estará del lado Culé, Cristiano Ronaldo no dirá presente en la Vecchia Signora.

El delantero de la Selección de Portugal todavía no está recuperado por completo del coronavirus y no tiene el ok de los médicos para disputar el cotejo. El futbolista publicó hoy en sus redes sociales: "Sintiéndome bien y sano".

Ahora, a pocas horas del inicio del duelo, CR7 acaba de subir un video donde se lo puede ver corriendo con la camiseta de Juventus. Además, también realizó su característico festejo.

"Forza Ragazzi! Tutti insieme! Fino Alla Fine!", escribió el crack en el posteo dejando en claro el mensaje de aliento para sus compañeros, quienes tendrán una tarea nada fácil hoy.

Veremos cómo actuará La Pulga, quien en las últimas horas contó con la noticia de la renuncia de Josep María Bartomeu de la presidencia de Barcelona.

