Grande, David: Ospina se repuso del blopper del fin de semana y tapó penalti

La mala suerte no podía rondar tanto a David Ospina. El arquero de la Selección Colombia no pasa por los mejores momentos de su carrera ya que en Italia no ha tenido la continuidad necesaria y aun con el cambio de DT las cosas no están como él quisiera.

Y sumado a eso, el fin de semana pasado, cuando Gennaro Gattuso le dio la oportunidad de que atajara en el juego de Napoles contra Lazio, Ospina cometió un blopper que condenó a su equipo a la derrota.

Las críticas no se hicieron esperar y en la prensa italiana calificaron muy mal al arquero colombiano. "Había aguantado bien hasta el gol, luego cometió un horror de escuela de fútbol que lo arruinó todo", comentó Tutto Sport, en su portal web.

Pero, este martes, en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Italia, David se revindicó y de gran manera ya que atajó un penalti, finalizando el primero tiempo del partido contra el Peruggia.

La falta previa dejó muchas dudas por parte de los hinchas del Napoli ya que casi todo el planeta coincide en que no hubo falta en el área, pero allí estuvo David para hacer justicia y atajar el disparo.

La alegría no solo fue para Ospina, sus compañeros, quienes saben de los momentos difíciles que ha pasado el arquero, se lanzaron sobre él para celebrar como una anotación la atajada y de paso le dieron el apoyo necesario al colombiano. ¡Grande, David!

