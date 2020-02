El coronavirus está generando estragos en varios países y mucha paranoia en lugares públicos. Es común ver gente con barbijos en aeropuertos o en la calle.

Hasta ahora, la cantidad de muertos es de 900 personas y se cuentan de a miles los infectados. Es un tema que tiene que ser tratado de forma muy seria y claramente no se puede bromear sobre ello.

El que no entendió esto fue Dele Alli, jugador de Tottenham. El volante subió un video de él esperando un avión con el texto: "¿Corona qué? Por favor escuchen con volumen" y después apunto su cámara a una persona con rasgos asiáticos.

Obviamente esto no fue bien tomado por nadie y fue muy criticado. Hasta infligió la norma E3(1) en la que se les prohíbe a los jugadores hacer publicaciones con contenido nocivo para la sociedad.

Dele Alli subió este video haciendo una broma sobre el coronavirus y lo terminó borrando. ��



La FA analiza sancionarlo duramente al jugador de Tottenham, pese a que pida disculpas.

Debido a lo sucedido, la FA analiza sancionarlo seriamente y podría costarle mucho dinero. Le podría llegar una multa que roza los 400 mil euros.

El futbolista borró el video e hizo un pedido de disculpas público: "Me decepcioné a mí mismo y al club. No quiero que ustedes tengan esa impresión de mí porque no fue gracioso y me di cuenta de inmediato y lo eliminé".

Y agregó: "No es algo de lo que se deba bromear. Estoy enviando todo mi amor y todos mis pensamientos y oraciones con todos en China".

