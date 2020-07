Desde Argentina dicen que Yerry Mina podría jugar en Boca

En Europa las ligas están llegando a la definición de la temporada 2019-20 y en próximas semanas arrancará un nuevo mercado de pases.

Seguramente, este no sea como los anteriores por razones cercanas a las finanzas de los equipos, pero claramente los planteles tratarán de intercambiar algunas fichas para encarar los retos inmediatos.

Desde Argentina, en el último programa de Fox Sports Radio hablaron sobre una posibilidad de que Yerry Mina juegue en uno de los planteles más representativos de aquel país.

"Hay un jugador que no está jugando en el Everton de Inglaterra. Es colombiano y jugó un gran Mundial.

Yerry Mina, futbolista que no está jugando y no está siendo utilizado", fue la bomba que tiró el periodista, Roberto Leto.

¿BOCA VA POR YERRY MINA?#FOXRadio | La bomba de Roberto Leto sobre la posible llegada del defensor colombiano al Xeneize. pic.twitter.com/d6wXQQernp — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 10, 2020

El comunicador remarcó que, por el momento, el cafetero no tiene la participación deseada en el conjunto inglés y por este motivo Boca Juniors debería aprovechar para incorporarlo.

Lee También