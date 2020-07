El nuevo director general deportivo del Betis aseguró que buscará refuerzos en las posiciones de Guido Rodríguez, Andrés Guardado y Diego Lainez

El Real Betis ya dejó atrás la irregular campaña realizada en el 2019/20 y pone todas sus fichas a la próxima temporada que se avecina. Para ello, ya presentó a su nuevo entrenador (Manuel Pellegrini) y a su nuevo Director general deportivo (Antonio Cordón), quienes intentarán llevar al club a lo más alto de España y Europa.

Es por ese motivo que ya se encuentran trabajando en lo que será el armado de una plantilla competitiva y el mismo directivo reconoció qué posiciones buscará reforzar con jerarquía. Esto puede no suponer una buena noticia para Guido Rodríguez, Andrés Guardado y Diego Lainez, exelementos de la Liga MX.

El futuro de Diego Lainez sigue siendo una incertidumbre (Getty Images)

Durante la entrevista concedida a los medios oficiales del Betis, Cordón apuntó: "Tenemos que buscar carácter, jugadores con mucha mentalidad de robo de balón, de presión, de anticipación, que piensen realmente en recuperar el balón rápidamente y que sean inteligentes en estos aspectos", dando a entender que ficharán algún mediocentro defensivo.

Además, el joven delantero mexicano Diego Lainez no está exento de preocupaciones. Los nuevos mandamases no están conformes con lo hecho por los atacantes del equipo y lo han dejado muy claro en estas declaraciones. ¿Cómo se las debería tomar el ex-América?

"En la parte ofensiva tenemos jugadores de calidad, desborde que dominan muy bien el uno contra uno pero quizás esta parte, entendemos que el año pasado daba la sensación que nos costaba. La línea debe ir por ahí", lanzó Antonio Cordón.

