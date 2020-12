Cuándo regresará Erick Gutiérrez a las canchas en PSV Eindhoven

Hace ya más de 4 meses, en los primeros días de agosto, Erick Gutiérrez sufrió una dura lesión en su tobillo durante un partido amistoso con el PSV Eindhoven ante el KFC Uerdingen. Por esta razón, tuvo que ser intervenido quirúrjicamente y se perdió el inicio de la temporada 2020/21 con el equipo neerlandés.

El tiempo de recuperación ya pasó y el canterano de Pachuca está cada vez más cerca de volver a pisar un campo de juego. En una entrevista con los Granjeros, la cual se puede disfrutar en su canal de Youtube, el mediocentro reveló que ya se encuentra bien y apunta a volver a jugar en los primeros días de enero, ya que está cerca de su mejor estado físico.

Erick Gutiérrez, cada vez más cerca de su retorno (Getty Images)

"Voy muy bien, ya tengo tres meses. Estoy haciendo trabajo duro acá en donde entrenamos pero creo que ya estoy a poco de estar al 100 por ciento. Hoy tuve mi primer entrenamiento con el grupo y me sentí muy bien", admitió Erick Gutiérrez llevándole alivio a sus fanáticos.

Más adelante, habló sobre las sensaciones de poder volver a entrenar con el primer equipo del PSV y competir después de un largo tiempo: "Los primeros meses fueron muy difíciles pero ahora estoy diferente y muy contento por regresar con el equipo. El primer mes fue muy difícil para mí porque sentí que podía iniciar y tener más participación".

"(Roger Schmidt) Me transmite que me va a tomar en cuenta y eso es importante para mí. Es importante que el entrenador hable contigo, qué te hace falta, qué necesitas para estar en el once, creo que eso es importante", sentenció el elemento de la Selección Mexicana, confirmando que el DT del conjunto neerlandés lo tendrá en cuenta para cuando esté al 100%.

