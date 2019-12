Eriksen rechazó una oferta del Manchester United y espera por el Real Madrid

Para este mercado de pases, Christian Eriksen va a ser la figurita que quieran todos los equipos grandes de Europa. Al danés se le vence contrato al final de esta temporada y el Tottenham quiere sacar un rédito antes de que se vaya gratis.

Los principales clubes que lo quieren saben que no hace falta invertir una suma multimillonaria para quedarse con el jugador de 27 años. Es una gran posibilidad para reforazarse a buen precio y calidad.

Según informó Mundo Deportivo, el Manchester United hizo una oferta formal por 25 millones de euros por el volante y él la rechazó. El mediocampista le dijo que no a los Red Evils.

El motivo sería que está esperando el llamado del Real Madrid. Su nombre suena hace mucho tiempo para jugar en la Casa Blanca y es del agrado de Zinedine Zidane.

Eriksen no va a aceptar ninguna propuesta hasta que no se confirme que el Merengue no pujará por él. Pese a los variados rumores, todavía no hubo ningún movimiento oficial por parte del Madrid.

¿Será nuevo refuerzo del Real?

