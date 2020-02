Un Real Madrid con pocas ideas, sin variantes ofensivas y apelando a la velocidad y desequilibrio individual de Vinícius Júnior, perdió por 1-2 con el Manchester City por los octavos de final de la Champions League y justo cuando el árbitro pitó el final del encuentro más de un aficionado colombiano se preguntó: “¿Cómo no juega James en este Real Madrid?”.

El mediocampista colombiano no fue ni convocado para este partido y ya acumula más de tres semanas sin jugar en el equipo Merengue. Preocupante.

Mucho se ha especulado sobre la relación de Zinedine Zidane con James. El patriotismo nos ha llevado a pensar que el francés se la tiene velada a nuestro jugador, al punto que nos inventamos en redes el popular “calvo hiju%&$ meta a James”.

Sin embargo, surgió una versión de prensa en España que demuestra que la relación técnico y jugador es diferente a lo que nos imaginamos. Julio Bolaños, periodista de Mega TV, afirmó que Zidane tuvo una reunión con James en la que elogió su talento, pero también le pidió un cambio en su preparación futbolística y mental.

“Zidane se reunió con James por más de 10 minutos y le dejó clara su situación en el club. En la cual, si no se centra, si no hace lo correspondiente para rehabilitarse, como el gran jugador que es y corresponder a la gran confianza que Zidane, él no volverá a jugar con el Real Madrid”, afirmó Bolaños al programa Blog Deportivo, de Blu Radio.

La información más importante que el periodista le contó a la emisora colombiana fue una de las frases que el entrenador francés le dijo al ‘10’ de la Selección Colombia: “Eres uno de los mejores jugadores que he visto, demuéstralo, ¡céntrate!”.

