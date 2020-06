Jugó la Intercontinental del 2000 para Real Madrid y contó por qué ganó Boca

Fernando Morientes entró a los 77 minutos de partido, cuando ya Real Madrid atacaba como sea para intentar empatar el marcador ante Boca. No obstante, poco pudo hacer ante el equipo de Carlos Bianchi, que se consagró campeón en la Copa Intercontinental del 2000, uno de los hitos más importantes de la historia del fútbol sudamericano.

Este martes, en una entrevista con Infobae, el exdelantero español recordó aquel partido y dio detalles de la victoria del conjunto argentino, que a los seis minutos ya ganaba 2-0 con dos goles de Martín Palermo. Una jornada que nunca olvidarán los hinchas de Boca y que cada año se toma una mayor dimensión de aquel logro.

"En esta parte del mundo lo más importante de la temporada es la Champions. Jugar la Intercontinental o el Mundialito de Clubes es como un premio por haber ganado la Champions, pero no es el objetivo primordial. En aquella final Boca nos sorprendió de una manera extraordinaria, porque además de tomarse el partido de una manera mucho más concienzuda, nos hicieron dos goles muy rápido y fue muy difícil de revertir", manifestó.

Además, agregó: "Pero si analizamos todas las características que tuvo esa final, hay que tener en cuenta que en Japón el ambiente no fue el mismo del que podría haber sido en el Bernabéu o La Bombonera. Eso juega en contra del equipo que va perdiendo, porque si hubiéramos tenido el aliento de nuestro público creo que podría haber sido distinto, más allá de que no se tratara del partido más importante para nosotros".

Por último, no le sacó prestigio al torneo, ganó dos veces con la Casa Blanca: en 1998 contra Vasco da Gama y en el 2002 ante Olimpia. "Hoy pongo esas medallas en un puesto privilegiado entre los trofeos. Es verdad que no son tan importantes como para los sudamericanos, porque cuando enfrenté a los brasileños, ellos tenían la misma percepción que los argentinos. Igualmente, no deja de ser un título llamativo porque se trata del campeón de América contra el campeón de Europa", sentenció.

Lee También