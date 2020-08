Koeman, sobre el futuro de La Pulga: "No sé si tengo que convencer a Messi"

Sufriendo un traspié histórico en los cuartos de final de la Champions League, Barcelona recibió una goleada sin precedentes y quedó eliminado de la competencia internacional luego de caer por 8 a 2 ante Bayern Múnich. Poniéndose manos a la obra, la comisión directiva Culé no tardó en pasar la escoba y emplear los primeros cambios de cara a la próxima temporada.

Apartando de su cargo a Quique Setién, la institución Blaugrana no tardó en oficializar a su reemplazante: Ronald Koeman. El neerlandés, bajo un manto de expectativas e incertidumbre entablada en torno a su apellido, fue presentado este miércoles mediante una conferencia de prensa en la que posó con la camiseta del club.

Replicando una serie de preguntas lanzadas por parte de la prensa, la consulta en torno al futuro de Lionel Messi no tardó en llegar. "No sé si tengo que convencer a Messi. Es el mejor jugador del mundo, y siempre lo quieres tener en tu equipo. Por mi parte, como entrenador, me encanta trabajar con Messi porque gana partidos", exteriorizó en primera instancia.

Continuando con su respesta, el flamante DT Culé confirmó que se comunicará con La Pulga para dialogar sobre su futuro y agregó: "Si saca su rendimiento, contento por si quiere quedarse. A partir de hoy, hablaré con él. Vamos a trabajar y hablar con varios jugadores. En el caso de Messi, ojalá que siga más años aquí".

A modo de cierre, comprometiéndose una vez más a sentarse a charlar con el astro argentino, Koeman culminó: "Si digo aquí lo que voy a decir, no haría falta que me reúna con él. Yo soy entrenador para tomar decisiones. Una vez más, le falta un año de contrato. Es el jugador importante que quieres en tu equipo como entrenador".

Lee También