La novia de Isco subió una foto con él en plena cuarentena, la gente se enojó y la tuvo que borrar

Son tiempos complicado, donde la sensibilidad de las personas está al máximo. Bien de cerca lo vivieron Sara Sálamo e Isco.

Ambos están en cuarentena total como toda España, uno de los países más afectados por el coronavirus en los últimos días.

En ese contexto, intentando pasar el rato y para llevarle contenido nuevo a sus seguidores, replicaron una icónica foto de 1936 que hoy en día se está viendo mucho.

Se trata de un hombre besándose con una mujer, pero ambos con el barbijo puesto. El jugador del Real Madrid y su pareja lo imitaron a la perfección.

"Amor en tiempo de coronavirus", fue el pie utilizado para una publicación que al poco tiempo debió ser borrada por el repudio del público en general.

Sara Sálamo, pareja de Isco, subió a Instagram esta foto con el jugador del Real Madrid, ambos en cuarentena. Al instante, debió borrarla porque la gente se enojó a montones. ¿Estuvo mal? pic.twitter.com/WQOZ1jzItK — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 17, 2020

En sus historias, horas después, explicó: “Está claro que una no siempre acierta y al final he acabado borrando la foto que he subido, no sé si era de buen gusto, de mal gusto, simplemente estábamos emulando una foto de 1936”.

Luego, agregó: "Obviamente son mascarillas que teníamos de antes, que no pensamos donar porque están usadas, y que utilizamos para ir a la farmacia para comprar algo para el niño o para nosotros. Solo quería mandar un mensaje de responsabilidad. Quería fomentar el hashtag ‘#YoMeQuedoEnCasa’”.

