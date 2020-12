Las publicaciones irónicas de Neymar luego de quedar afuera de los finalistas para el premio The Best

Este viernes, luego de anunciar a los 11 candidatos para quedarse con el galardón correspondiente al Mejor Jugador de la FIFA por los premios The Best, la FIFA oficializó a los tres finalistas que tendrá la edición 2019/2020 de la estatuilla en cuestión.

Dejando en el camino a cracks como Neymar, Kylian Mbappé y Mohamed Salah, la casa madre del fútbol exteriorizó que Robert Lewandowski, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo serán los tres deportistas que definirán al ganador del galardón individual.

Ja que no �� não deu certo, partiu �� — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020

Já Desisti do �� virei GAMER �� — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020

A poco de conocerse a los finalistas, el atacante de Brasil, a través de su cuenta de Twitter, lanzó unas publicaciones más que irónicas en relación a haber sido dejado de lado para la instancia final de la entrega de premios. "Dado que el tenis no funcionó, me fui al básquet", manifestó en primera instancia.

Minutos más tarde, tomándose con humor la situación protagonizada, el ex hombre del Barcelona, recolectando una auténtica catarata de 'Me gusta' y Retweets, lanzó una segunda publicación y redactó: "Ya me rendí con el básquet. Me transformé en gamer".

¿Quién merece ganar el The Best? �� pic.twitter.com/KfMra4ukVK — Bolavip Argentina (@BolavipAr) December 11, 2020

