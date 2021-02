Lautaro Martínez reveló que negoció con el Barcelona y confirmó su futuro

Desde su debut en primera con la camiseta de Racing, Lautaro Martínez demostró que era un futbolista que estaba para grandes cosas. Es por eso que el delantero no tardó en marcharse directamente a un gigante europeo como el Inter.

Desde su llegada a la Serie A, el jugador logró consolidarse, anotar una increíble suma de goles y, como si fuera poco, consiguió afianzarse en la Selección Argentina.

Su buen nivel provocó que en más de una oportunidad apareciera en el radar del Barcelona, más precisamente en el último mercado luego de la salida de Luis Suárez del club culé. En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el argentino de 23 años confirmó que existieron contactos con los catalanes.

"Estábamos trabajando en eso, ése era el camino, no puedo decirte lo cerca que estuve de ese club", reveló Lautaro, que luego agregó: "Pero con Conte fui muy claro, le dije 'mi cabeza está acá, es una promesa, no me dejo condicionar'".

Por último, Martínez confirmó que definió sobre su futuro, teniendo en cuenta que son varios los equipos que podrían estar interesados en él: "Ahora eso es pasado, voy a renovar con el Inter y me quedaré por mucho tiempo”.

