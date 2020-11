Pellegrini, DT del Betis, explotó contra el VAR luego de la goleada contra Barcelona

Resistiendo el constante empuje por parte del Barcelona, que buscaba impacientemente extender la ventaja, Betis se topó con una noticia desastroza en el minuto 59 de juego: luego que Aïssa Mandi sacase sobre la línea un gol del conjunto Culé, el VAR ayudó al árbitro a expulsar al defensor por haber desviado el esférico con su brazo.

Culminado el partido y decretado el 5 a 2 final en favor del equipo comandado técnicamente por Ronald Koeman, Manuel Pellegrini puso el grito en el cielo en la posterior conferencia de prensa. El reconocido técnico chileno, disgustado, apuntó contra la implementación de la tecnología.

El entrenador del Betis, dejando en claro que no quedó para nada conforme con lo sucedido, marcó: "Es aplicable al fútbol para fallos garrafales del árbitro. El árbitro está en el campo, no el VAR, que esta vez hace cobrar un penalti al árbitro, que no lo ve".

Explicando que es muy distinto y marca una gran diferencia la forma en la que un árbitro puede decretar la expulsión de un futbolista, el DT completó: "Si el colegiado cobra el penal y expulsa a Mandi no tengo nada que decir, si lo hace el VAR, tengo que reclamar. Contra el Real Madrid lo dije igual. El VAR cobró la expulsión de Emerson y el penalti de Bartra. Es una tecnología que mejora injusticias pero no puede cambiar 25 jugadas".

