El tío de Griezmann le pegó a Messi por el bajo rendimiento de Antoine

Aunque mucho se ha hablado en torno a la relación de Antoine Griezmann y Lionel Messi, ambos protagonistas y sus correspondientes entornos siempre se han manifestado con las palabras justas y necesarias para generar el menor caos y polémica posible.

En las últimas horas, mediante un documental francés transmitido en el canal M6, quien sacudió de lleno la colmena y generó un gran revuelo fue nada más ni nada menos que el tío del atacante francés. "Estaba convencido de que él no iba a tener éxito en los seis primeros meses, pero lo que no esperaba es que durase un año", marcó el familiar del ex hombre del Atlético Madrid rememorando la llegada de Antoine al Barcelona.

Arrementiendo contra la mecánica de trabajo implementada para mejorar al plantel Culé, el tío del atacante de Francia arremetió contra La Pulga y marcó: "Además, con Messi sé lo que pasa por dentro. No es fácil. Hay cosas que todavía no se pueden contar. Pero no se trabaja lo suficiente. En general en el Barcelona no se trabaja.Los entrenamientos están hechos para que gusten a ciertas personas. Es evidente que no se trabaja".

A modo de cierre, exteiorizando que su sobrino "necesita trabajar", el familiar del atacante Blaugrana explicó que Antoine debe ejercitarse "aunque algunas personas no tengan la necesidad de mucho esfuerzo para estar bien" y cerró: "Griezmann es al revés, él necesita mucho esfuerzo para estar bien".

