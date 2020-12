Bombazo de Pedrerol en El Chiringuito: “Leo Messi dejará Barcelona en junio”

Desatándose una auténtica guerra luego de la histórica goleada por 8 a 2 que Barcelona recibió ante Bayern Múnich, Lionel Messi y el conjunto de la Liga Española pasaron a transitar un camino repleto de problemas legales y deportivos.

Aunque La Pulga finalmente optó por continuar en el club de sus amores, lo cierto es que al titán Culé se le avecina un problema más que importante: con el contrato del argentino cada vez más cerca de llegar a su fin, el dinero para mantener a su estrella en el plantel no aparece, el tiempo corre y las alternativas cada vez son menos posibles y factibles de efectuar.

��”La llegada de Messi al PSG facilita la marcha de Mbappé... al Madrid”. ����



�� “A qué sí, Florentino?".



EL EDITORIAL de @jpedrerol. #JUGONES pic.twitter.com/5dlRgORzOu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 3, 2020

Este jueves, haciéndose eco de los dichos de Neymar, quien declaró que le gustaría volver a jugar a la par de su amigo argentino, Josep Pedrerol llevó a cabo una contundente editorial en el programa El Chiringuito. El conductor, entre otras cosas, confirmó que La Pulga dejará el club de sus amores a mediados del año 2021.

"Leo Messi dejará Barcelona en junio, no hacía falta que lo dijese Neymar. El club no le puede pagar, es así de triste. No puede pagar ni la extra de enero a los jugadores. El techo del Camp Nou se cae a pedazos... vaya panorama más triste para el Barcelona", afirmó el presentador español.

Lee También