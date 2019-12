Manchester United quiere aplicar una jugada maestra y llevarse a Eriksen gratis

No es ninguna novedad que Manchester United no se encuentra en su mejor momento. Sin embargo, el elenco de Old Trafford tiene potencial para volver a ser.

En Inglaterra saben que para que los 'Red Devils' vuelvan a su mejor momento necesitan realizar una renovación en el plantel. Y hay una prioridad.

Se trata, por supuesto, de Christian Eriksen. El volante danés lleva un largo tiempo en la órbita de Manchester United y parece que no saldrá de ella.

Luego de perder la batalla por Erling Haland, que se marchó a Borussia Dortmund, en Old Trafford están dispuestos a ir por todo por Eriksen.

Según informó el periódico británico 'The Telegraph', Manchester United esperaría hasta el verano europeo para llevarse al mediocampista gratis.

Esto puede llevarse a cabo debido a que Eriksen, también pretendido por Real Madrid, sigue sin renovar su contrato con Tottenham Hotspur.

