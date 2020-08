Después de la humillación que sufrió Barcelona ante Bayern Munich en cuartos de final de la Champions League, muchísimo se viene hablando del nuevo elenco Culé. Se van a ir muchos pesos pesados. El nuevo entrenador de la institución, Ronald Koeman, ya le habría comunicado a Luis Suárez y Arturo Vidal que no los tendrá presentes.

Claro, todos se preguntan qué pasará con Lionel Messi. Medios muy fuertes de Europa anuncian que La Pulga está pensando qué hacer con su futuro. No sabe si seguir o no en la institución. ¿Por qué? Porque no ve que se tenga la decisión de armar una plantilla para volver a ganarlo todo.

Y hoy, en TyC Sports, el periodista Martín Souto, quien tiene una buena relación con Leo, lanzó: "Saben que con todo lo que están haciendo en el ultimo tiempo están casi obligando a Messi a irse del Barcelona. Están prescindiendo de grandes futbolistas como Suárez, Rakitic, Vidal. ¿Cuál es la lectura que puede hacer Messi? '¿Yo con este equipo puedo ganar la Champions? Me van a seguir pidiendo ganar la Champions y no tengo cómo...' Es una manera de obligarlo a que tome una determinasción que no estaba en sus planes".

Martin Souto: "Messi está cerca de irse del Barcelona" pic.twitter.com/6TIq3ccXkb — Superfútbol (@superfutbol) August 25, 2020

Por ahora, todas especulaciones. La lógico sería que Leo pueda arreglar con el club su continuidad. ¿Por qué? Porque lleva toda una vida en Barcelona, porque tiene una familia totalmente adaptada a la ciudad y porque irse a otro país sería una movida enorme.

Veremos qué pasará en los próximos días. El entrenador Culé lo necesita, la institución también. Pero él necesita un equipo para volver a ganar la Champions. O, por lo menos, no ser humillados.

