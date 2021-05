Mensaje para el Barça: Guardiola confirmó qué hará en Manchester City luego de la final

En unos meses que va a tener muchas novedades en el mercado europeo, los entrenadores también prometen meter cambios de destino. Sin ir más lejos, Juventus acaba de anunciar la vuelta de Massimiliano Allegri, mientras que Real Madrid, Inter, y otros buscan técnico. El que está en duda es Barcelona, que no termina de definir la continuidad de Ronald Koeman.

Uno de los candidatos que merodeaban por el radar de Joan Laporta es Pep Guardiola, de un presente inmejorable con un Manchester City que este sábado jugará por primera vez una final de Champions League. Muchos imaginan que el español podría decidir irse de Inglaterra si alcanza el sueño histórico de salir campeón de Europa.

Sin embargo, esta tarde, en la rueda de prensa previa a medirse con Chelsea, el director técnico de 50 años fue contundente respeto a su futuro: "Me quedo en el Manchester City". Ante la sorpresa que generó su respuesta, a Pep le repreguntaron y no dudó: "Me quedo, seguro. Ganar o perder no cambiará mi futuro".

SE QUEDA EN MANCHESTER CITY



Pep Guardiola permanecerá con los Cityzens:



"¿Por qué me quedo? Me dan todo; por la inversión y porque los jugadores ven que el club me apoya"



"Por eso decidimos ampliar el contrato dos años más"

De esta manera, la directiva del club culé deberá seguir buscando un entrenador si es que no quiere contar más con Ronald Koeman. Al neerlandés le queda un año de contrato, pero el propio Laporta ya le manifestó que solo se quedará si no consigue un reemplazante.

La frase que Laporta confesó que le dijo a Koeman

En la rueda de prensa de hoy, el presidente de Barcelona afirmó que al actual DT le dijo: "Tú no eres mi entrenador favorito, si no encuentro a nadie más, tú seguirás". Esto deja en claro que no es la prioridad del mandatario, aunque no lo descarta para el futuro.

