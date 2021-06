Mercado: Inter y Milan quieren a otro suplente de Barcelona

La dirección deportiva del Barcelona continúa ofreciendo jugadores por toda de Europa de cara a liberar costes y poder afrontar de la mejor manera los cambios que se vienen en la económica del club. Con varios futbolistas viviendo el final de su etapa en el Camp Nou, desde Italia vuelven a ponerse como un salvavidas para Laporta y Koeman.

Sport asegura que tanto Inter como Milan han plantado a sus negociadores en la ciudad condal de cara a quedarse con Neto, arquero suplente de los culés que apunta a dejar el equipo en las próximas semanas. Los conjuntos de la Serie A piensan en el brasileño como recambio para las porterías de San Siro.

Y es que tras el adiós de Donnarumma y luego de que Handanovic haya alcanzado los 36 años, tanto Inter como Milan quieren ir estimulando la competencia interna pensando a futuro. Neto arribó a Barcelona en 2019 proveniente del Valencia a cambio de unos 26 millones que poco fueron entendidos en su momento en Cataluña tratándose del suplente de Ter Stegen. El medio asegura que el agente del futbolista ya está en Italia acelerando la operación.

Milan, un gran aliado pensando a futuro

Maldini ya preguntó por Junior Firpo y en San Siro están pendientes de Alessio Romagnoli, quien interesa en Barcelona y no tiene garantizado seguir de Rossoneri producto de las malas relaciones del club con su agente, Mino Raiola. Distintos medios han relacionado al central por izquierda con el nuevo proyecto que trae Laporta y si bien no se han dado cifras por Neto, no se descarta que el club incluya algún dinero para intercambiarlos.

Milan y Barcelona se preparan para un verano cargado de llamadas entre ambos de clubes, donde seguramente veamos a algunos futbolistas cambiar la camiseta azulgrana, por una Rossoneri.

