Barcelona: un viejo conocido se ofrece para hacer las veces de Wijnaldum

La frustrada llegada de Georginio Wijnaldum al Barcelona tiene a Joan Laporta, Ronald Koeman y Mateu Alemany analizando opciones en un mercado donde justamente, no abundan los nombres para el presupuesto que se maneja en el Camp Nou ahora mismo. Eso sí, desde el otro lado del Atlántico un jugador se ofrece para hacer las veces del volante que finalmente se uniese al PSG.

Por medio de una entrevista a Mundo Deportivo, Paulinho pone a disposición del club su llegada luego de haberse desvinculado del fútbol asiático: “Llevaba seis o siete meses en Brasil porque el consulado de China no me daba permiso para poder viajar por culpa de la pandemia del Covid-19. Durante este tiempo he estado entrenando con el Red Bull Bragantino. Viendo que no podía viajar y que aún me quedaba un año más de contrato, las dos partes acordamos rescindir el contrato”.

“Entiendo que después del año que estuve en el Barça seguro que ahora habrá equipos en Europa que estén interesados en mí, pero todo es muy reciente y hay que esperar”, aclaraba sobre su futuro y el reto de regresar al viejo continente.

“El dinero no sería un problema”

El brasileño aclaró que en caso de que le llegue una oferta, hará rápidamente las maletas: “El Barça es un equipo que conozco bien. Pasé un año inolvidable allí, tanto en el club como en la ciudad, y ganamos la Liga y la Copa del Rey. Si tuviera otra oportunidad, y fuera algo bueno tanto para mí como para mi familia, iría encantado”.

“El tema del dinero ni la duración del contrato serían un problema, nunca lo ha sido, y menos si es el Barça el equipo que te llama. Ya lo demostré cuando salí del Guangzhou para ir allí cobrando mucho menos de lo que percibía en China. Nunca he puesto el dinero por delante en mi carrera, así que eso no sería un problema para volver allí. Además, esta vez el club no tendría que pagar un traspaso por mí”, finalizaba el volante de casi 33 con el medio español.

En sus 12 meses en el Camp Nou, Paulinho disputó un total de 49 partidos, marcó 9 goles y dio 3 asistencias que ayudaron a levantar tanto la Copa del Rey cómo LaLiga del 2018. ¿Te gustaría verle de nuevo?

