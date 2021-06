Barcelona: sin ofertas por dos de los jugadores mejor pagados del plantel y descartados por Koeman

Habiendo finalizado con los fichajes a coste cero, Barcelona empieza a apurar una operación salida donde los tiempos empiezan a no dar para la dirección deportiva. Con hasta 9 jugadores en la lista negra del presidente Laporta, el club sufre ante la falta de ofertas por quienes deben liberar una masa salarial disparada por todo lo alto. Con solo Junior Firpo teniendo una propuesta para dejar Catalunya, el club busca desesperadamente vender a dos de sus jugadores más costosos.

Sport marcó el inicio del medio día en Barcelona con una nota que no gustará a los Culés: “Las lesiones boicotean la 'operación salida' del Barça”. Una noticia que preocupa mirando a futuro en cuanto a la situación de dos jugadores por los que el club se ha llegado a dejar más de 200 millones de euros en 5 años y que ahora mismo, no tienen pretendientes para dejar el Camp Nou. Samuel Umtiti y Coutinho parecen estar anclados de momento al futuro más cercano del equipo.

Un historial de lesiones que preocupa en Europa

No vivimos justamente tiempos donde el dinero abunde o donde se pueda hacer apuestas en el mercado. Cada club cuida al máximo su economía y solo ficharán teniendo garantías de éxito. Pese a que francés y brasileño han sido ofrecidos por medio continente, no terminan de llegar llamadas a Laporta con el sí a una negociación producto del historial en la enfermería de ambos. Los tiempos se acortan, el presidente quiere 3 o 4 refuerzos y ahora mismo, no tiene un solo euro para hacerlos.

Según indicó el medio, en Barcelona preocupa que ambos futbolistas continúen en la entidad cobrando entre los dos más de 24 millones por temporada. Con uno y dos años de contrato por delante respectivamente, Laporta empieza a desesperarse sabiendo incluso, que el verano es muy largo todavía. El presidente tenía en sus planes vender por lo menos a uno antes del 1 de julio y de momento, la realidad está lejos de ser esa.

Es tanta la desesperación que hay por conseguir completar esa operación salida a corto plazo, que incluso Sport se anima a decir que en Barcelona no descartan dar al brasilero en modo de préstamo solo por su salario. Se acumulan problemas en Can Barça y de momento, pocas soluciones.

Lee También