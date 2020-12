Neymar no se va del PSG: "Estoy feliz aquí"

Consumada la goleada ante İstanbul Başakşehir y clasificación a la siguiente instancia de la Champions League, Neymar habló sobre la suspensión del cotejo en cuestión y otros aspectos relacionados a su futuro en el París Saint-Germain.

En diálogo con RMC Sport, el ex hombre del Barcelona, haciendo referencia al acto racista que sufrió Pierre Webó -asistente técnico del conjunto de Turquía-, manifestó: "Lo que pasó ayer es inaceptable. En nuestra época nosotros no podemos aceptar ese tipo de cosas, que se hagan diferencias por el color de piel, la raza. Eso no tiene sitio en el fútbol ni en la vida, ni en ningún deporte. Eso no tiene sitio en el mundo".

Dejando en claro que, por lo pronto, no piensa en una posible salida del titán de la Ligue 1, el atacante de Brasil marcó: "Estoy feliz aquí, en París. Estoy muy contento en el club, con mis compañeros. La idea de irme no se me pasa por la cabeza".

Teniendo en cuenta que su contrato está cerca de finalizar, Ney explicó que no espera muchos problemas a la hora de sentarse a negociar para renovar el mismo y agregó: "Tenemos una buena relación, estoy muy contento. Veremos lo que pasa en el futuro".

