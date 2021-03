El canterano del Barcelona que enamoró a Koeman: "¿Quién es el rubio ese?"

En la presente temporada, más por necesidad que por un deseo, Ronald Koeman le ha dado minutos a muchísimos nuevos canteranos del Barcelona. Sin dudas, el mejor ejemplo de eso es Óscar Mingueza y Ronald Araújo, quienes han tenido que entrar de recambio ante las recurrentes bajas de los defensores titulares.

Sin embargo, también le ha dado más protagonismo a Riqui Puig -a quien antes del comienzo de la temporada le había dicho que se busque equipo- y Ilaix Moriba. Además, ha potencia proyectos como Sergiño Dest o Pedri. Igualmente, todavía parece que tiene material para meter mano en el equipo filial.

Así lo han informado este martes desde España: según informó La Voz de Galicia, Koeman quedó maravillado con un canterano del Barcelona B. Se trata de Nico González, quien actualmente se desempeña en el equipo de la Tercera División de España y está tenido en cuenta para subir al primer equipo en cualquier momento.

"¿Quién es el rubio ese?", habría sido precisamente la exclamación del holandés al verlo jugar en un partido de los futbolistas del Barcelona y del equipo juvenil. "Es Nico González, juvenil, el hijo de Fran", fue la respuesta del delegado del filial en alusión a Fran González, exjugador español y figura del Deportivo de La Coruña en aquel famoso SuperDepor.

El juvenil se desempeña de mediocampista y tiene diecinueve años. No obstante, según informó Mundo Deportivo, la razón por la que no subió al primer equipo es que no ha renovado su contrato y por ahora se marcharía libre a mediados de año: aseguran que tiene ofertas de Inglaterra, Alemania y los Países Bajos, pero con la nueva directiva hay esperanzas de ver reflotadas las negociaciones.

Nico González (Barça B) sustituye a Ilaix Moriba en la @SeFutbol Sub-19����. Un centrocampista con gran físico (1'88) y talento.pic.twitter.com/tOUh64okDR — Selección-Rojita (@SeleccionRojita) February 18, 2021

