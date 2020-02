La semana pasada, José Mourinho sorprendió a todos en las redes. ¿Por alguna crítica? ¿Algún video con su ayudante corriendo para protestarle al cuarto árbitro? ¿Reveló una anécdota de sus viejos equipos?

No, se filtró en las redes sociales la foto del nuevo look del actual director técnico del Tottenham y nos volvimos locos todos.

Mourinho fue a cortarse el pelo, no le gustó el look y tomó la decisión más drástica... ��



�� "Me quedé dormido y cuando me desperté tenía tal desastre que le dije al peluquero me lo cortase al uno, espero que me vuelva a crecer", explicó el DT portugués�� pic.twitter.com/4MV7OE4pb0 — Bolavip (@bolavipcom) February 11, 2020

El entrenador portugués se rapó a cero el cabello y las reacciones fueron miles: desde su ahora parecido con Pep Guardiola hasta todo tipo de comentarios.

En una entrevista con Sky Sports, Mourinho contó que su nuevo look no estaba para nada planeado. ¡Fue producto de un error!

"A veces me lo corto así. Me gusta sentir el frío en la cabeza y cambiar un poco. Pero esta vez no fue por eso. Esta vez me quedé dormido", contó entre risas.

Después Mourinho sentenció: "Me quedé dormido y cuando me desperté tenía tal desastre que le dije al peluquero me lo cortase al uno, espero que me vuelva a crecer".

+ El video:

Jose Mourinho explains why he decided to go bald �� pic.twitter.com/OoAqdJmnhM — Football Daily (@footballdaily) February 10, 2020

