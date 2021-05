Guardiola y su versión más fiestera con Manchester City, ¿Habías visto alguna vez así a Pep?

Con la Premier League y la Carabao Cup en el bolsillo, Manchester City vive los últimos días de reposo previo a disputar el encuentro más importante de su historia ante Chelsea por la final de la UEFA Champions League. En las últimas horas se han hecho virales las imágenes de los festejos Citizens tras la obtención del campeonato local, donde pudimos ver la versión más alegre y fiestera de Guardiola. ¿Lo tenías así a Pep?

En un video grabado desde lo que suponemos es un dispositivo móvil, el catalán se mostró más contento que nunca en una fiesta donde hubo puros, música y mucha compañía. A grito herido cantando los temas más conocidos de Oasis, Guardiola sacó a relucir su versión más fiestera en unas imágenes que dan la vuelta al mundo ahora mismo.

Don’t look back in anger, mítica composición de la banda británica e hincha del City, sonaba de fondo mientras Pep fumaba un habano en compañía de amigos y jugadores en una fiesta que también contó con la presencia de los trabajadores del club. Con menos de 2 semanas para enfrentarse a Chelsea en el Estadio Do Dragao de la ciudad de Porto, Guardiola se dio el último gusto antes de buscar su tercera Orejona desde 2009.

Y es que motivos no le faltan para celebrar una Premier donde su City pudo recomponerse tras un flojo arranque. Campeón a falta de dos jornadas con 83 puntos repartidos en 26 triunfos, 5 empates y mismo número derrotas, los Citizens llegaron a su séptima liga como el equipo más goleador del campeonato con 76 anotaciones y la portería menos vencida del torneo con tan solo 29 tantos encajados. Había motivos para celebrar de sobra, Pep.

Pep Guardiola cantando don’t look back in anger de Oasis mientras se fuma un cigarro. Top. pic.twitter.com/FWzpcOhBKv — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) May 17, 2021

