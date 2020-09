Rivaldo, polémico: "Real Madrid es superior a Barcelona, incluso con Messi"

Entre 1997 y 2002, Rivaldo defendió la camiseta de Barcelona y lo hizo de forma magistral, exponiendo rendimientos realmente fabulosos, ganando una gran cantidad de títulos y metiéndose en el corazón de todos los hinchas.

Como consecuencia de ello, el exvolante brasileño le guarda un gran cariño a la escuadra catalana, sentimiento que es absolutamente recíproco. Por ende, siempre que sucede algo relevante, el campeón del mundo con Brasil se pronuncia al respecto.

Por supuesto, en esta ocasión, el hombre que también vistió los colores de Paulista, Santa Cruz, Mogi Mirim, Corinthians, Palmeiras, Deportivo La Coruña, Milan, Cruzeiro, Olympiakos AEK Atenas, Bunyodkor, Sao Paulo, Kabuscorp y Sao Caetano habló de lo sucedido con Lionel Messi.

"Si Messi continúa no será ningún problema porque los hinchas lo adoran y saben que todavía es el jugador que marca las diferencias en el equipo. Si se queda y vuelve a haber público en los estadios, no me imagino a los culés silbándolo o abucheándolo o algo por el estilo, para nada", comenzó señalando.

Sin embargo, luego, también en declaraciones brindadas a 'Betfair'. fue muy polémico: "Yo creo que ahora mismo el Real Madird es ya superior al Barcelona, incluso con Messi, así que imagínate si se marchaba. Las diferencias habrían sido mucho mayores".

"Vimos en el pasado a muchos jugadores que hicieron historia en el club marchándose en unas circunstancias duras y por la puerta de atrás. Le pasó a Romario, a Ronaldinho o a mí, que me marché gratis. Pude irme al Real Madrid pero apareció el Milan y acepté irme a Italia", finalizó.

