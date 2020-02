Los resultados mandan hasta para Pep Guardiola. No sabemos si es la ley primera del libro del fútbol, pero que está en el Top 5 seguro que sí.

El entrenador español, que es considerado uno de los mejores del mundo desde que hizo del Barcelona uno de los mejores equipos de la historia, reconoció que siente la presión de ganar como cualquier otro director técnico.

En una entrevista con Sky Sports, al técnico del Manchester City le preguntaron por el duro cruce que tendrá en octavos de final de la Champions League en las próximas semanas: enfrentará al Real Madrid.

"Si no les ganamos, puede venir el dueño y decir: 'No eres lo suficientemente bueno, voy a despedirte'. No lo sé", respondió.

Además, agregó: "No lo sé. Es algo que pasa a menudo, podría pasar. O quizás él venga y diga, 'lo hemos hecho bien, ¿en qué podemos mejorar?'. Esto es lo que han hecho desde que yo he llegado, tratar de mejorar".

Es la cuarta temporada de Guardiola en el Manchester City, donde ganó siete títulos. No obstante, este año ha sido duro para él: la diferencia con Liverpool es salvable solo matemáticamente en la Premier League.

Para colmo, ahora le queda una de las serias más parejas de los octavos de final de la Champions League, donde nunca pudo dar el salto de calidad. ¿Lo logrará esta temporada?

Lee También