Sin filtro y de frente: Piqué no se guardó nada y destruyó a Bartomeu

Siendo una de las principales figuras y emblemas de la institución, Gerard Piqué siempre fue reconocido por su forma de hacerle frente a los problemas. El central, así como en su momento estuvo presente en los momentos más destacados del conjunto Blaugrana, hoy en día es uno de los primeros en fila que está dispuesto a hacer todo lo posible para ayudar al club de sus amores.

En diálogo con La Vanguardia, el defensor habló sobre distintos temas vinculados al equipo de la Liga Española. Analizando algunas situaciones que se vivieron en el último tiempo, Gerard no dudó en disparar contra Josep María Bartomeu, presidente de la institución.

Rememorando la éopca en la que se sacó a la luz que el club invirtió dinero para que algunos de sus jugadores reciban una lluvia de críticas en redes sociales, Piqué lanzó: "Yo no quiero llevarme mal con nadie pero ha habido veces... El tema de las redes sociales. Yo, como jugador del Barcelona veo que mi club se ha gastado dinero, dinero que ahora nos están pidiendo, para criticar, ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo, y eso es una barbaridad".

"Le pedí explicaciones y lo que me dijo es "Gerard, yo no lo sabía". Y me lo creí. Pues después ves que, en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club", completó el central, completamente fastidiado por aquel bochorno.

