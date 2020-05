Song confiesa que, pese a conocer que no iba a jugar, fue al Barcelona "porque sabía que iba a ser millonario"

Luego de un paso más que positivo en el Arsenal, Alex Song, a raíz de su nivel desplegado en la institución de la Premier League, decidió afrontar uno de los desafíos más importantes que podría llegarle a cualquier jugador profesional: defender la playera del Barcelona.

Portando por dos años los colores del club de la Liga Española, el camerunés, fruto del poco rodaje acumulado con el correr del tiempo, fue prestado consecutivamente hasta quedar libre a mitad del 2019. Pese a la gran inversión realizada por sus servicios, el futbolista nunca logró ser regular en el primer equipo de la institución.

Song, el día de su presentación como futbolista del Barcelona (Foto: Getty)

Los años pasaron, y Song volvió a ser noticia este 2020 por un hecho más que desafortunado y complejo: Alex, junto a un gran puñado de compañeros, aparentemente se negaron a cobrar menos de lo estipulado en Sion a raíz de la delicada situación presente por el coronavirus. La institución de Suiza, tomando una resolución más que forzada, optó por desvincular al ex hombre Culé y varios de sus colegas.

En diálogo con Lion Indomptable, el camerunés rememoró por unos insantes su llegada al Barcelona. Confesando que el factor económico fue el que más lo sedujo, Song indicó: "Cuando vi la cantidad que iba a recibir en el Barcelona no dudé. Pensé en mi esposa, en mis hijos y en que era necesario que después del fútbol pudiéramos tener una vida cómoda".

Indicando que él ya sabía de antemano que tendría escaso rodaje en la institución de España, Alex, afirmando que se encontraba focalizado y centrado en el dinero que recibiría por fichar con el conjunto Culé, agregó: "Cuando hablé con el director deportivo me dijo que no iba a jugar mucho, pero no me importó porque sabía que iba a ser millonario".

Lee También