Pirlo bancó a Cristiano Ronaldo: "Ya habló en el campo"

Muy duro fue el golpe de quedar eliminados en la UEFA Champions League para la Juventus de Cristiano Ronaldo.

El conjunto italiano perdió 2-1 la ida ante Porto en Portugal y para la vuelta consiguió un 3-2 a favor que no fue suficiente para pasar de ronda por los goles de visitante que anotó el rival.

De esta manera, después de 16 años, ni CR7 ni Lionel Messi pasaron a cuartos de final del torneo más importante del mundo a nivel clubes, algo que despertó varias críticas y rumores.

Sin ánimos de salir aclarar nada, el portugués mantuvo el silencio y el fin de semana hizo lo que sabe hacer mejor que nadie.

Tres goles ante Cagliari para que su equipo no le pierda pisada a un Inter que no para de ganar en la Serie A y ya le sacó 10 puntos de ventaja a los de Turín, que tienen un partido menos.

Y fue Andre Pirlo el encargado de en conferencia de prensa respalda a su estrella: "Estaba enfadado, como todo el equipo, no pasar de ronda nos entristeció. No habló porque ya habló en el campo. No es importante lo que hace fuera, sino lo que hace dentro". Clarito.

