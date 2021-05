Video: Suárez se tiró, Ter Stegen se enojó y Piqué le tiró un "Ya está bien, gordo"

Esta tarde, Barcelona y Atlético Madrid se vieron las caras en el que era sin lugar a dudas el gran partido del fin de semana. El líder visitaba la casa de su escolta y los televisores del mundo entero estuvieron durante dos horas estancados en el mismo canal.

Sin embargo, la expectativa superó por completo a la realidad de un duelo que arrojó un pálido empate sin goles y le permitió a los de Diego Simeone respirar y seguir punteros, al menos, hasta que Real Madrid dispute su partido mañana domingo 9 de mayo ante el Sevilla.

Esto complica a los culés, quienes fueron testigos del regreso de Luis Suárez al Camp Nou tras su reciente transferencia al Colchonero. Fue el reencuentro del Pistolero, campeón de la UEFA Champions League 2015, con varios de los que fueron sus compañeros de esa conquista y muchas otras.

Siempre picante, el uruguayo protagonizó una ocasión de riesgo en la que intentó engañar al árbitro Mateu Lahoz para que sancione penal. Esto provocó la reacción instantánea de Marc André Ter Stegen, quien le llamó la atención instándole para que se levante rápido del suelo y continúe el juego.

Enseguida llegó Gerard Piqué. El referente blaugrana fue algo más directo e informal con su viejo amigo, a quien le lanzó un ya conocido apodo: "Ya está bien, Gordo. Ya está bien, tío. No me jodas, ya está bien hombre". Lucho insistió y le preguntó reiteradas veces al guardameta: "¿Pero me pegas o no?". ¡Qué linda gente!

Lucho y Piqué consiguieron juntos 13 títulos en la Ciudad Condal. Fueron 4 Ligas (2014/15-2015/16-2017/18 -2018/19), una Champions League (2014/15), 4 Copa del Rey (2014/15-2015/16-2016/17-2017/18), un Mundial de Clubes (2015/16), una Supercopa de Europa (2015/16) y dos Supercopa de España (2016/17-2018/19).

