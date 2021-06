VIDEO: Zidane fue a ver a su hijo y terminó en un encontronazo con la prensa

Lejos del banquillo de Real Madrid, Zinedine Zidane continúa sin encontrar la paz en cuanto a su relación con la prensa. El ex entrenador de los Merengues vivió su último rifirrafe con los medios en plenas calles de la capital española mostrando que las heridas, están lejos de cerrarse.

El francés se disponía a entrar al estadio del Rayo Vallecano para ver a su hijo Luca defender la portería del local ante Girona por la ida del playoff de ascenso a la primera división española, cuando en compañía de su mujer fue preguntando por su salida de Real Madrid.

La versión más dura de Zizou

“¿Salió mal al final del Real Madrid con la carta?”, le preguntaron desde GOL TV al ídolo francés luego de retirar las entradas y cuando se dirigía a una de las puertas del recinto. Tras unos segundos de pausa donde no hubo respuesta, el galo respondió con toda.

“¿Vas a seguir haciendo las mismas tonterías de preguntas? Tu trabajo es una vergüenza. Yo te conozco y tú me conoces, siempre pasa lo mismo”, contestaba Zidane mientras le pedía al periodista hablar en privado mientras su cámara grababa los momentos que ahora mismo son uno de los principales temas de conversación en España.

Recordemos que en su carta de despedida ZZ dejó en claro que no había visto de buena manera los mensajes que le enviaba la directiva desde la prensa: “Me dolía muchísimo cuando leía en la prensa, después de una derrota, que me iban a echar si no ganaba el siguiente partido. Me dolía a mí y a todo el equipo porque estos mensajes filtrados intencionalmente a los medios de comunicación creaban interferencias negativas con la plantilla, creaban dudas y malentendidos”.

Zidane: “Tu trabajo es de vergüenza”



Grande ZZ����



pic.twitter.com/CsBbw6bFvH — il Mourinhø Blancø (@musicoloko7) June 13, 2021

Lejos de los focos del banquillo Merengue y sin la presión de comandar al Real Madrid, Zinedine Zidane continúa mostrando que las heridas por su salida del Bernabéu, están más abiertas que nunca.

Lee También