Volvió a matar sin piedad a Messi: "Ya no es un fenómeno, juega caminando"

En las últimas semanas, Hugo Gatti, uno de los arqueros argentinos más destacados de todos los tiempos, no tuvo ningún tipo de filtro a la hora de hablar de Lionel Messi.

El ídolo de Boca Juniors, que lleva un largo tiempo viviendo y trabajando en España, viene criticando duramente al crack argentino de Barcelona. Y este viernes lo volvió a hacer.

Es que las críticas de Gatti contra su compatriota se intensificaron luego de la reciente derrota de Barcelona frente a Real Madrid, en el marco de La Liga de España.

"No me importa que me critiquen en Argentina. Yo soy muy argentino y Messi es un fenómeno, pero ahora no es un fenómeno", comenzó exterorizando el Loco.

"Le hacen un mal porque lo agrandan y lo agrandan. Se acostumbra y cada vez camina más la cancha. Tiene que estar mejor", profundizó el exportero argentino.

"Messi se acostumbró a jugar a un ritmo cansino y lo que saben de fútbol opinan lo mismo. Despegá, pibe. Tenés que estar bien. Como yo digo las cosas de una forma especial, me dan y me dan", siguió Gatti.

"Cuando hay un jugador como Messi se acostumbra mal y no pone todo lo que tiene. El equipo se acostumbra a dársela a él y no dan todo", finalizó en el 'Chiringuito de Jugones'.

Hugo Gatti durante su etapa como futbolista. (Foto: Getty)

