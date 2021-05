¿Se reencuentra con Cristiano Ronaldo? Zidane no tiene seguro continuar en Real Madrid y Juventus espera por su momento

“Tenemos que pensar en el partido del domingo”, respondía el entrenador francés luego de que se le preguntase sobre si el del Chelsea había sido su último partido en Champions con Real Madrid. A horas de otro choque desisivo de la temporada ante Sevilla, Zidane duda de continuar en el Bernabéu mientras que en Italia afirman que Juventus le espera con los brazos abiertos para volver a unirle con Cristiano Ronaldo.

Zizou nunca ha negado su deseo de entrenar al equipo con el que levanto la Copa de Europa en 1996: “Turín está en mi corazón”, dijo varias veces el francés sobre la posibilidad de regresar a una Juventus que vive sus horas más bajas en 10 años. Con Andrea Pirlo pendiendo de un hilo gracias a la todavía no clasificación para la Champions, Tuttosport le dedicó la portada de esta mañana al DT del Real Madrid hablando de una atracción fatal.

Fichajes, selección francesa y el factor CR7

No solo es el desgate que implica dirigir al Madrid lo que hace dudar a Zidane. Hace 3 años dejaba el equipo por que no se sentía capaz de llevar a cabo una renovación que todavía, no llega. Se viene un verano cargado de salidas, refuerzos y especulaciones en cuanto al futuro de varios pesos pesados del vestuario que harán temblar hasta las relaciones más personales de la primera plantilla.

ZZ quiere fichajes de alto nombre, no aceptará otro año con jóvenes promesas y proyectos a futuro. Sabe que para competir en Europa necesita que los mejores del equipo se queden (Pidió públicamente por la renovación de Ramos) al mismo tiempo que los grandes jugadores vuelvan a desembarcar en Madrid. Peticiones tan lógicas como difíciles en el contexto que vive el club ahora mismo.

El medio italiano tiró igualmente otra bomba. Didier Deschamps no termina de renovar en Francia y desde la Federación se pretende igualmente por la llegada de Zidane en caso de quedarse sin el actual DT. Una oferta difícil de rechazar si eres el mejor jugador que haya nacido en el actual campeón del mundo.

Juventus quiere utilizar la presencia de Cristiano a su favor. El portugués vivió sus mejores años en Madrid con un Zidane que le llevó a la gloria continental y en los premios individuales. Siempre se han tirado flores y un reencuentro podría ser beneficioso para ambos. ZZ deshoja la margarita entre el Bernabéu, Francia y la Juventus de CR7.

