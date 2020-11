Gatti le pidió en vivo la renuncia a Zidane: "Tiene que dar un paso"

Sin ofrecer mucha resistencia de por medio, Real Madrid recibió un duro cachetazo al caer por nada más ni nada menos que 4 a 1 ante Valencia. Firmando una de las peores derrotas de la era Zinedine Zidane al mando del primer equipo, el conjunto Merengue deberá trabajar de forma intensa para levantar su nivel de cara a sus próximos desafíos.

En las últimas horas, en diálogo con sus compañeros de El Chiringuito, Hugo Gatti, ex arquero argentino y seguidor del titán de la Liga Española, manifestó: "Estoy muy caliente, como hincha del Madrid y amigo de Florentino. Llegó la hora que el señor Zidane de un paso al costado".

����La LLAMADA de #GATTI a @jpedrerol en pleno @elchiringuitotv de la que TODOS HABLAN����



"La situación actual del MADRID con ZIDANE SE VEÍA VENIR" pic.twitter.com/U269V44kJc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 9, 2020

"En un momento era gloria, pero ahora el Madrid no juega a nada y juega cualquiera. Gana partidos porque es el Madrid, pero esto se veía venir. No me morí por la pandemia, Zidane me va a hacer morir del corazón", continuó el Loco.

Enviándole un mensaje más que claro al director técnico francés, Gatti, exteriorizando toda su bronca y fastidio, cerró: "Si quiere al Madrid y Florentino Zidane tiene que dar un paso al costado, porque lo que viene va a ser peor".

Lee También