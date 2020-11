¿Alarma de lesión? Cuadrado se retiró con molestias ante Ferencváros

Desde que Andrea Pirlo asumió como DT de la Juventus, uno de los jugadores más regulares en lo que va de la temporada ha sido Juan Guillermo Cuadrado. El colombiano es titular indiscutible y se ha perdido muy pocos juegos de la 'Vecchia Signora' hasta la fecha. Esa continuidad le empezó a pasar factura al oriundo de Necoclí.

Por la tercera fecha de la Champions League 20/21, el colombiano hizo parte del equipo titular que enfrentó a Ferencváros en Hungría. Como viene siendo costumbre, el lateral volvió a estapampar su nombre en el marcado gracias a la excelente asistencia que le puso a Álvaro Morata. Además, tuvo un trabajo decente ayudando en defensa y cuidando la retaguardia de la 'Juve'.

Sin embargo, el colombiano no pudo jugar los 90 minutos de compromiso. Faltando 15' para el final, avisó a Andrea Pirlo de una molesta y el DT no dudó en retirarlo de inmediato de la cancha. De todas formas, no parecía nada grave, a primera vista. Juan Guillermo dejó el terreno de juego por sus propios medios.

76' 4ème et 5ème changement :



➡️ Gianluca Frabotta

⬅️ Juan Cuadrado



➡️ Federico Bernardeschi

⬅️ Federico Chiesa #FerencvarosJuve 0️⃣-3️⃣ — JUVE FAN INFO FRANCE ���� (@JuveFanInfoFR) November 4, 2020

Por supuesto, esta novedad con Cuadrado no solo enciende las alarmas en la Juventus, sino también en la Selección Colombia. La FCF ya avisó que el próximo 8 de noviembre revelará la lista de jugadores convocados para la segunda doble jornada de Elimiantorias de Conmebol ante Uruguay y Ecuador.

