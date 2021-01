Kubo, la joya del Real Madrid, al Getafe: tercer equipo en siete meses

Está claro que Take Kubo es la promesa más joven que hoy tiene Real Madrid. No obstante, el trato hacia el mediocampista japonés no ha sido el mejor.

+ Andrea Belotti, ¿el reemplazo de Ibrahimovic en Milan?

+ PSG sueña con juntar a Messi y Agüero

A mediados del 2019, el ex Barcelona firmó un contrato por seis años con la Casa Blanca. Sus primeros meses fueron en la pretemporada realizada por el conjunto merengue, pero rápidamente fue cedido.

Primero, se marchó al Mallorca, donde la temporada dio mucho que hablar en el equipo que terminó por descender de la Liga Española. En el inico de esta temporada, el japonés fue cedido al Villarreal.

Este viernes, Getafe confirmó de manera oficial que Kubo es nuevo jugador y estará a préstamo hasta el final de la temporada 2020/21. Si, será su tercer club en apenas siete meses. Una locura.

Se marchó del Submarino Amarillo por falta de minutos: jugó diecinueve partidos, pero sumó apenas 687 minutos, es decir, poco más de media hora de promedio.

Sin dudas, Kubo tiene todo para el futuro jugar en el Real Madrid y ahora está luchando para ganar forma para volver al primer equipo de la Casa Blanca.

�� OFICIAL | Takefusa Kubo nuevo futbolista del Getafe C.F.



¡Bienvenido a la familia azulona! ��#KuboAzulon pic.twitter.com/UYhIzw1KDw — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 8, 2021

Lee También