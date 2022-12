El Mundial de Clubes empieza a ser una realidad. Los cambios en el calendario gracias a lo que significó la llegada de Qatar 2022 al final del presente año venían postponiendo un certamen que históricamente se ha disputado por estos días. Desde España desvelan las fechas y sedes que puede tener un torneo donde Real Madrid y Flamengo suponen las máximas candidaturas al premio.

AS es quien afirma como desde la mismísima FIFA han pedido ya al conjunto Merengue que se reserve los días entre el próximo 1 y 11 de febrero del 2023. Una fecha no menor para Real Madrid pensando en los octavos de la UEFA Champions League ante Liverpool y que por encima de todo, hará a los hombres de Carlo Ancelotti recorrer otros miles de kilómetros en una temporada que se hará eterna.

Flamengo, Seattle Sounders, Wydad Casablanca de Marruecos y Auckland son hasta el momento los clasificados para un torneo donde en enero conoceremos al campeón de Asía y al representante del país anfitrión. Marruecos o Emiratos Árabes Unidos, las sedes que se debaten ahora mismo para que el Mundial de Clubes sea disputado en unas fechas nunca antes vistas. AS desvela que Gianni Infantino lucha por hacerlo oficial el día viernes.

Problemas para una edición de 32 equipos

El proyecto se encuentra aplazado gracias a la pandemia y puede que quede en veremos si es que antes del 31 de diciembre del presente 2022 FIFA no llega a un acuerdo con los clubes. La necesidad de renovar el MoU (Memorando de Entendimiento para la cesión de jugadores a sus selecciones), supone un hito clave para que Gianni Infantino y compañía consigan finalmente llevar a cabo un Mundial de Clubes con hasta 32 participantes.

The Athletic desvela que el acuerdo está lejos de ser una realidad, que los equipos no ven con buenos ojos los planes de FIFA para insertar nuevos torneos a un calendario que no da abasto y que en caso de que el MoU no sea renovado antes del último día del año, los clubes no estarán obligados a ceder a sus jugadores durante las ventanas de selecciones y por ende, a todos los certámenes que sean dirigidos desde Zúrich, donde por supuesto se encuentra el Mundial de Clubes. El tiempo corre.