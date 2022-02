La situación es compleja, el mundo repudia el inicio del fuego entre Rusia y Ucrania y la Asociación Polaca de Fútbol, respalada por la gran figura del fútbol polaco, Robert Lewandowski, ha marcado una dura posición que debe resolver FIFA. El elenco polaco ha anunciado que no van a jugar ante Rusia por el repechaje que tienen pendiente en busca de uno de los últimos cupos a Qatar 2022.

La selección polaca, capitaneada por Lewandowski, emitió un comunicado oficial en el que se solidarizan con su compañero Tomasz Kedziora -jugador polaco que milita en el Dinamo de Kiev- que aún no ha podido salilr de Ucrania.

"Nosotros, los jugadores de la selección nacional de Polonia, junto a la Federación, hemos decidido que por la agresión de Rusia a Ucrania, no tenemos intención de jugar el partido de play off contra Rusia. No es una decisión fácil, pero hay cosas más importantes en la vida que el fútbol. Nuestros pensamientos están con Ucrania y con nuestro amigo del equipo nacional ucraniano, Tomasz Kedziora, que aún está en Kiev con su familia".

A título personal, el presidente de la Federación, Cezary Kulesza, se ha pronunciado en su cuenta de twitter: "Es hora de actuar, no más palabras. A causa de la escalada de la agresión de Rusia contra Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar el partido de play off contra Rusia. Esta es la única decisión correcta. Estamos en conversaciones con las federaciones de Suecia y la República Checa para presentar una posición común ante la FIFA".

La posición conjunta entre las tres federaciones también es pública, avisaron que no "tienen ninguna intención de viajar a jugar a Rusia" y piden una pronta respuesta de FIFA y UEFA ante la inseguridad que representa para las delegaciones el encuentro contra la selección rusa.

El propio Robert Lewandowski se ha pronunciado en sus redes, y al igual que el comunicado con sus compañeros de selección y del presidente de la asociación, ha sido contundente: "¡Es la decisión correcta! No me imagino jugar un partido con la selección rusa en una situación en la que continúe la agresión armada a Ucrania. Los futbolistas y aficionados rusos no son responsables de lo que está sucediendo pero no podemos actuar como si no estuviera pasando nada".

Así, ha comenzado de manera oficial el boicot futbolístico de los propios jugadores a la Federación de Fútbol de Rusia, un tema que debe ser resuelto por FIFA y UEFA; que hasta el momento solo han decidido que ningún equipo ruso sea local en su territorio, pero no se ha posicionado con respecto al tema de las Eliminatorias y los repechajes.