Las Eliminatorias clasificatorias para Qatar 2022 llegaron a su fin y llega el momento del sorteo del Mundial. Este viernes 1 de abril, los ojos del mundo estarán puestos en Doha donde se definirán cómo quedarán los ocho grupos para la primera fase de la Copa del Mundo y dónde quedarán también delineados por posibles duelos de eliminación directa.

Hace algunos días, FIFA informó cómo será el procedimiento para la realización del sorteo del Mundial de Qatar 2022. Cabe recordar que ya hay 29 selecciones confirmadas para la Copa del Mundo y, a ellas, se les unirán los dos repechajes intercontinentales (Perú vs. representante de la AFC entre Australia o Emiratos Árabes Unidos, y Costa Rica vs Nueva Zelanda) y el repechaje europeo que resta conocer (Gales vs. Ucrania o Escocia).

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial?

El sorteo de Qatar 2022 se llevará a cabo este viernes 1 de abril en la Comisión Organizadora de Competiciones de la FIFA, en Doha, a partir de las 19:00 horas local.

¿Cómo verlo en vivo?

La transmisión oficial del sorteo del Mundial de Qatar 2022 se podrá ver online a partir del canal oficial de FIFA en YouTube o en FIFATV. Además, en cada país, habrá transmisión en diferentes canales de televisión de lo que vaya ofreciendo el sorteo.

Selecciones clasificadas al Mundial

País anfitrión: Qatar

CAF: Senegal, Marruecos, Túnez, Camerún y Ghana.

AFC: Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita y Japón.

Concacaf: Canadá, México y Estados Unidos

Conmebol: Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador

UEFA: Bélgica, Francia, Inglaterra, España, Portugal, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Suiza, Croacia, Serbia y Polonia.

Cabezas de serie y distribución de bombos

Las cabezas de serie para el sorteo del Mundial de Qatar 2022 ya quedaron definidos donde se destaca a Qatar, que tendrá la bolilla A1 e integrará ineludiblemente el Grupo A de competencia por ser el anfitrión. En tanto, en el bombo 1 también estarán ubicados Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal, que clasificó recientemente tras vencer a Macedonia del Norte en el repechaje europeo.

Los países que se ubiquen del octavo al decimoquinto lugar estarán en el bombo 2. En tanto, para el 3 estarán los seleccionados clasificados entre las posiciones 16 y 23, mientras que para el cuarto bombo quedan los que están entre los puestos 24 y 28 junto a los últimos tres de los repechajes ya mencionados. La definición de las posiciones se conocerá el 31 de marzo, una vez que se publique el último ranking FIFA antes del sorteo.

Procedimiento para el sorteo

Los cuatro bombos con las selecciones se etiquetarán con los números del 1 al 4. En cada uno de ellos, habrá ocho bolas con el nombre de cada selección clasificada, incluidas las dos plazas que corresponden a los repechajes intercontinentales y la restante de la repesca europea. Estas tres bolas serán incluidas en el bombo 4. Los ocho bombos que representan los grupos estarán rotulados con las letras de la A a la H. En cada una habrá, a su vez, cuatro bolas con los números de las posiciones de las selecciones (1, 2, 3 y 4). El sorteo comenzará con el bombo 1 y terminará con el bombo 4. Se extraerán todas las bolas de un bombo para pasar al siguiente. Primero se extraerá la bola del bombo de selecciones y, luego, del bombo de grupos para conocer las posiciones de cada nación clasificada.

Restricciones para el sorteo

Qatar tendrá una bola de color diferente y estará asignado automáticamente como A1 por ser país anfitrión del Mundial.

y estará asignado automáticamente como por ser país anfitrión del Mundial. El resto de las cabezas de serie del primer bombo ocupará automáticamente la posición de grupo restante, del B al H.

Ningún grupo puede tener más de una selección de la misma confederación , con excepción de UEFA , que permitirá que tenga dos países de Europa en un mismo grupo (habrá cinco zonas que tendrán dos países de UEFA). Esto quiere decir que, por ejemplo, si un país sudamericano sale sorteado en el grupo de Brasil, deberá pasar al grupo posterior.

, , que permitirá que tenga dos países de Europa en un mismo grupo (habrá cinco zonas que tendrán dos países de UEFA). Esto quiere decir que, por ejemplo, si un país sudamericano sale sorteado en el grupo de Brasil, deberá pasar al grupo posterior. Las plazas reservadas para los ganadores de los repechajes intercontinentales y de la repesca europea también se regirán por el principio de separación geográfica del anterior punto. Por lo cual, por ejemplo, la bola del repechaje entre Conmebol y AFC no podrá tener ocupar el grupo que ya tenga países de dichas confederaciones.

¿Cuándo se completan los grupos?

Los grupos del Mundial de Qatar 2022 definirán sus 32 países clasificados en la Fecha FIFA de junio, que es cuando se definirán los repechajes intercontinentales (Conmebol vs. AFC y Concacaf vs. OFC) y la repesca europea (Gales vs. Ucrania o Escocia). De todas maneras, cada uno de los ganadores tendrá asignado ya su lugar en alguno de los grupos por el sorteo.

Fixture de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 comenzará el 21 de noviembre con el partido inaugural que tendrá como protagonista a Qatar con alguna de las selecciones sorteadas en el Grupo A. La fase de grupos se jugará a partir de ese día hasta el 2 de diciembre. En tanto, los octavos de final se jugarán entre el 3 y el 6 de diciembre. Los cuartos de final, entre el 9 y 10 de diciembre. Las semifinales, el 13 y 14 de diciembre. Por último, el partido por el tercer puesto se llevará a cabo el 17 de diciembre, y la final, al día siguiente, el 18 de diciembre. Así se jugará la Copa del Mundo:

Grupos

Grupo A Día Horario Partido Estadio 21/11 13:00 Qatar vs. A2 Al Bayt 21/11 A definir A3 vs. A4 A definir 25/11 A definir Qatar vs. A3 A definir 25/11 A definir A4 vs. A2 A definir 29/11 A definir A4 vs. Qatar A definir 29/11 A definir A2 vs. A3 A definir

Grupo B Día Horario Partido Estadio 21/11 A definir B1 vs. B2 A definir 21/11 A definir B3 vs. B4 A definir 25/11 A definir B1 vs. B3 A definir 25/11 A definir B4 vs. B2 A definir 29/11 A definir B4 vs. B1 A definir 29/11 A definir B2 vs. B3 A definir

Grupo C Día Horario Partido Estadio 22/11 A definir C1 vs. C2 A definir 22/11 A definir C3 vs. C4 A definir 26/11 A definir C1 vs. C3 A definir 26/11 A definir C4 vs. C2 A definir 30/11 A definir C4 vs. C1 A definir 30/11 A definir C2 vs. C3 A definir

Grupo D Día Horario Partido Estadio 22/11 A definir D1 vs. D2 A definir 22/11 A definir D3 vs. D4 A definir 26/11 A definir D1 vs. D3 A definir 26/11 A definir D4 vs. D2 A definir 30/11 A definir D4 vs. D1 A definir 30/11 A definir D2 vs. D3 A definir

Grupo E Día Horario Partido Estadio 23/11 A definir E1 vs. E2 A definir 23/11 A definir E3 vs. E4 A definir 27/11 A definir E1 vs. E3 A definir 27/11 A definir E4 vs. E2 A definir 1/12 A definir E4 vs. E1 A definir 1/12 A definir E2 vs. E3 A definir

Grupo F Día Horario Partido Estadio 23/11 A definir F1 vs. F2 A definir 23/11 A definir F3 vs. F4 A definir 27/11 A definir F1 vs. F3 A definir 27/11 A definir F4 vs. F2 A definir 1/12 A definir F4 vs. F1 A definir 1/12 A definir F2 vs. F3 A definir

Grupo G Día Horario Partido Estadio 24/11 A definir G1 vs. G2 A definir 24/11 A definir G3 vs. G4 A definir 28/11 A definir G1 vs. G3 A definir 28/11 A definir G4 vs. G2 A definir 2/12 A definir G4 vs. G1 A definir 2/12 A definir G2 vs. G3 A definir

Grupo H Día Horario Partido Estadio 24/11 A definir H1 vs. H2 A definir 24/11 A definir H3 vs. H4 A definir 28/11 A definir H1 vs. H3 A definir 28/11 A definir H4 vs. H2 A definir 2/12 A definir H4 vs. H1 A definir 2/12 A definir H2 vs. H3 A definir

Ronda Eliminatoria

Octavos de final Partido Día Horario Enfrentamiento Estadio 1 3/12 18:00 A1 vs. B2 Khalifa International 2 3/12 22:00 C1 vs. D2 Ahmed bin Ali 3 4/12 18:00 D1 vs. C2 Al Thumama 4 4/12 22:00 B1 vs. A2 Al Bayt 5 5/12 18:00 E1 vs. F2 Al Janoub 6 5/12 22:00 G1 vs. H2 Stadium 974 7 6/12 18:00 F1 vs. E2 Education City 8 6/12 22:00 H1 vs. G2 Lusail Iconic

Cuartos de final Partido Día Horario Enfrentamiento Estadio 9 9/12 18:00 Ganadores partido 5 vs. partido 6 Education City 10 9/12 22:00 Ganadores partido 1 vs. partido 2 Lusail Iconic 11 10/12 18:00 Ganadores partido 7 vs. partido 8 Al Thumama 12 10/12 22:00 Ganadores partido 4 vs. partido 3 Al Bayt

Semifinales Partido Día Horario Enfrentamiento Estadio 13 13/12 22:00 Ganadores partido 10 vs. partido 9 Education City 14 14/12 22:00 Ganadores partido 12 vs. partido 11 Al Bayt

Tercer puesto Partido Día Horario Enfrentamiento Estadio 15 17/12 18:00 Perdedores partido 13 vs. partido 14 Khalifa International

Final Partido Día Horario Enfrentamiento Estadio 16 18/12 18:00 Ganadores partido 13 vs. partido 14 Lusail Iconic

*Horarios local Qatar