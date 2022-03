Varias estrellas del más alto nivel no dirán presentes en Qatar 2022. Algunos incluso, apuntan a no poder volver a jugar un Mundial.

A solo unos días de que se celebre el sorteo de una nueva Copa del Mundo, la resaca de las últimas fechas de Eliminatorias y repechajes ha dejado a varias de las principales figuras de este deporte sin Qatar 2022. El Mundial contará con la mayoría de sus estrellas, pero otro gran número de estas tendrán que esperar por su oportunidad hasta el 2026.

Conmebol, África y prácticamente UEFA cerraban la persiana anoche. Con solo tres cupos por definirse de cara al Mundial de finales de año, varias de las figuras de este deporte empiezan pensar en un 2026 que si bien se ve lejos, debe ser ya una realidad para quienes se han estrellado en su camino a Qatar. Algunos puede que ni siquiera lleguen.

Cuesta no empezar esta lista de ausentes en la Copa del Mundo por un Victor Osimhem y Mohamed Salah que no pudieron llevar a Nigeria y Egipto a territorio qatarí. Ghana y Senegal fueron los verdugos de las máximas figuras de un fútbol africano donde también nombres de peso como Franck Kessie o Sebastien Haller no podrán disputar el primer Mundial de Oriente Medio.

Duras ausencias

En Sudamérica la realidad es aún más dura para una selección Colombia donde gran parte de la generación dorada apunta a haberse despedido para siempre de los Mundiales. Si bien habrá que ver que ocurre con su futuro en la Tricolor, costará y mucho ver a cracks como Radamel Falcao, James Rodriguez o Juan Guillermo Cuadrado en una Copa del Mundo nuevamente. Siguiendo esta línea se encuentra Chile, donde Arturo Vidal o Gary Medel no podrán disputar su último gran certamen.

Europa tiene todavía un cupo en juego, pero cracks como Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Aleksander Isak, Jan Oblak o Ciro Inmovible se encuentran ya fuera de la carrera por la Copa del Mundo. Muchos lucharán por decir presente en Estados Unidos-México-Canadá en 2026, mientras otros apuntan a no volver a hacer parte de una cita mundialista.