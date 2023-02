Se cayó en Son Moix, se lesionó Thibaut Courtois y Barcelona se escapa a 8 puntos en la lucha por LaLiga. No fue una semana sencilla para Real Madrid, donde viajarán pronto rumbo a Marruecos de cara a disputar un Mundial de Clubes donde la presencia de Karim Benzema en los onces de Carlo Ancelotti supone la gran pregunta de estas horas en el conjunto Merengue. ¿Llega el galo?

Todo empezaba el día jueves, cuando después de celebrar los goles de Marco Asensio y Vinicius ante Valencia, Carlo Ancelotti veía como su delantero se retiraba del terreno de juego del Santiago Bernabéu y ponía rumbo al vestuario para disparar todas las alarmas. Benzema, sin reemplazante natural en Real Madrid, decía basta en una semana llena de problemas para un club blanco que cruzan los dedos por la salud de su delantero de cara a los próximos desafíos de la entidad en España y Europa.

Los primeros avancen sobre el delantero de 35 años marcaban una sobrecarga en sus piernas que descartaba una lesión muscular o rotura que le sacase de ese Mundial de Clubes donde Real Madrid buscará su segundo título de la temporada y donde tendrá que enfrentar este miércoles al Al-Ahly de Egipto por un lugar en la final del torneo.

‘Presente’ en Marruecos

Pero que no haya rotura no calma los nervios del Real Madrid, donde el riesgo de lesión con Benzema se encuentra latente y medios como GOL, MARCA o The Athletic apuntan que si bien el delantero viajará a Rabat, nadie sabe en este momento si podrá jugar en Marruecos. Para las semifinales parece difícil ver a Karim y de cara a la final del domingo contra el ganador de Al-Hilal vs. Flamengo habrá que esperar por su evolución.

“Eder Militao y Karim Benzema estarán descartados para el duelo con Mallorca, no parece serio. Para mañana apuntan a descartados, pero viajarán al Mundial de Clubes", palabras del propio Carlo Ancelotti horas atrás para confirmar que de momento y salvo giro de 180 grados, el 9 del Real Madrid viajará al norte de África. La pregunta por supuesto, pasa por saber si dirá presente en semifinales o en la definición del certamen.