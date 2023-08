André Onana, arquero de Manchester United, retorna a la selección de Camerún. Si bien había anunciado su retiro del combinado nacional tras el escándalo que se produjo en el Mundial de Qatar 2022, ahora retorna para ayudar a los Leones Indomables en las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones.

El entrenador Rigobert Song hizo oficial la convocatoria de Camerún para la fecha FIFA de septiembre. Tiene estipulado un solo partido, ante Burundi, por las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones. Está obligado a ganar o ganar, ya que un mal resultado lo podría dejar totalmente eliminado. Por eso, Onana retorna al seleccionado.

¿Por qué André Onana fue borrado de la selección de Camerún?

Onana fue borrado de la selección camerunesa en plena Copa del Mundo de Qatar 2022. De un momento a otro, fue bloqueado y, tras esto, decidió ponerle punto final a su etapa en el combinado. No obstante, todo apuntaba a una mala relación con el entrenador Rigobert Song. Sin embargo, tiempo después, se conoció que el problema era con el presidente de la Federación (Fecafoot), Samuel Eto’o.

Henry Njalla Quan, vicepresidente de la Fecafoot, reveló en una rueda de prensa el motivo por el que Onana fue bloqueado en Qatar 2022. “Eto’o tiene un problema de carácter no profesional con André Onana. Onana y Rigobert Song no tienen ningún problema“, dijo, en declaraciones que hizo trascender el diario AS.

El ex delantero de clubes como Barcelona e Inter, hoy por hoy, afronta varias dificultades en la Fecafoot a nivel institucional. Hace algunas semanas, lo acusaron de arreglo de partidos por algunos audios que trascendieron con el presidente de Victoria United, Valentine Gwain, de por medio. También tuvo problemas personales por una denuncia de su hija, en su contra.

Al parecer, Onana, quien atajó en 34 partidos internacionales con los Leones Indomables, tuvo el permiso de Samuel Eto’o para estar en la lista de buena fe de Song para esta fecha FIFA. Camerún necesita ganar para estar en la próxima Copa Africana de Naciones.

El polémico mensaje de Onana tras su convocatoria

No obstante, pese a su convocatoria, el arquero de Manchester United no dudó en reaccionar con una polémica publicación en su cuenta de Instagram. En sus historias, puso una frase célebre africana, que apuntaría directamente contra Eto’o. “Las mentiras dan flores, pero no frutos“, publicó.

Si clasifica Camerún, Manchester United podría perder a Onana

Para Manchester United, el regreso de André Onana a la selección de Camerún no es un tema menor. Es que, si Camerún logra la clasificación a la Copa Africana de Naciones, deberá cederlo para este torneo, estipulado para enero de 2024. Por eso, el conjunto mancuniano acelera la llegada de un guardameta, quien sería Altay Bayindir (Fenerbahce), por quien negocian por estas horas.