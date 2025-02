Alianza Lima tiene la mente puesta en lo que será el partido de vuelta ante Boca Juniors, correspondiente a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer una noticia desde Argentina, que comienza a preocupar a los Blanquiazules.

El triunfo por 1 a 0 logrado por los Íntimos en el encuentro de ida disputado en Matute, es un resultado corto. Sobre todo por las posibilidades claras de gol que los Aliancistas no han podido concretar para aumentar el marcador. Es por eso que la revancha en La Bombonera luce como un duelo difícil, ante un rival que podría recuperar a una de sus estrellas.

Es que el Xeneize ha tenido varias bajas importantes en el partido de ida. Pero para la vuelta, podría recuperar a un futbolista determinante, que de jugar, sería un gran dolor de cabeza para los dirigidos por Néstor Gorosito.

La pésima noticia para Alianza Lima desde Boca Juniors

Edison Cavani es una de las figuras de Boca, y uno de los jugadores que no ha podido estar presente en el partido de ida por lesión. Sin embargo, el uruguayo ha retornado a los entrenamientos con el equipo, este viernes 21 de febrero.

El delantero ha realizado la práctica a la par de sus compañeros con normalidad, y se perfila para hacer su regreso estelar en el encuentro de vuelta ante Alianza Lima. Si bien aún no está recuperado de su dolor en las costillas, el ex PSG no quiere perderse la revancha ante los Íntimos de ninguna manera.

Es por eso que le ha solicitado el entrenador, Fernando Gago, retornar a los entrenamientos a la par del grupo. Esta es una noticia que celebran los hinchas de Boca, pero que enciende las alarmas en Alianza Lima, y la preocupación de enfrentar a un atacante de su nivel.

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs. Boca por la vuelta de la Copa Libertadores 2025?

Alianza Lima enfrentará a Boca Juniors por el partido de vuelta la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, el martes 25 de febrero, a partir de las 19:30 hs (Per) en La Bombonera de la ciudad de Buenos Aires.