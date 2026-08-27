Richard Ríos parece tener las horas contadas en el Benfica y es que el volante colombiano está lejos de entrar en planes del club para esta temporada. Además, el colombiano tiene varias ofertas para mudarse a Ligas más competitivas y su futuro es una incertidumbre.

El grande de Italia que se interesó en Richard Ríos

De acuerdo a la revelación de Pipe Sierra, Richard Ríos se acabó metiendo en planes de la Roma. El gigante de la capital y equipo histórico de Italia ve con buenos ojos la oportunidad de mercado que ahora mismo representa el colombiano.

Ríos tuve un buen primer año en Benfica, pero en ese momento Mourinho era su entrenador, ahora con Marco Silva es que ha perdido total protagonismo. Incluso desde Portugal avisaron que el DT le comunicó al jugador que no cuentan con él y lo podrían cambiar.

Richard Ríos puede marcharse del Benfica. (Foto: GettyImages)

Las siguientes horas deben ser definitivas para Ríos, puesto que, el mercado de fichajes está muy cerca de cerrar y si el jugador no encuentra un equipo rápido las opciones se le empiezan a terminar. Podría pasar un año entre titularidades y suplencias en Benfica.

El valor de mercado de Richard Ríos

Ahora mismo Richard Ríos tiene un valor de mercado de 25 millones de euros. El colombiano también interesó al fútbol de Arabia Saudita en las últimas horas y no se descarta un posible fichaje por este campeonato, en lo que sería una sorpresa para los hinchas.

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